Ильдар Бикмаев стал новым директором департамента образования Омска

Официально о назначении руководителя в мэрии еще не заявляли. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новым директором департамента образования Омска стал Ильдар Бикмаев. Такая информация появилась на сайте мэрии.

Из биографии руководителя известно, что с 2022 года по январь текущего года Бикмаев работал директором агентства недвижимости «Миард».

Напомним, предыдущим руководителем была Ольга Онищенко, которая проработала директором депобра меньше года.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru