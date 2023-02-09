Ильдар Бикмаев стал новым директором департамента образования Омска

Официально о назначении руководителя в мэрии еще не заявляли.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Новым директором департамента образования Омска стал Ильдар Бикмаев. Такая информация появилась на сайте мэрии.
Из биографии руководителя известно, что с 2022 года по январь текущего года Бикмаев работал директором агентства недвижимости «Миард».
Напомним, предыдущим руководителем была Ольга Онищенко, которая проработала директором депобра меньше года.
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