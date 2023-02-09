Галина Назарова покинет должность пресс-секретаря мэра Омска

Фото: мэрия Омска

Должность пресс-секретаря мэра Омска покинет Галина Назарова. Об этом сообщает телеграм-канал «КрепоZть на Иртыше».

- У пресс-секретаря мэра Омска Галины Назаровой сегодня последний работы на Гагарина, 34, - пишет автор канала.

После ухода из мэрии, по информации инсайдеров, Галина намерена отдохнуть и заняться домашними делами.

Напомним, Назарова ранее работала в городской администрации в департаменте информационной политики. Потом была главным пресс-секретарем регионального минздрава, а после назначения Сергея Шелеста мэром, стала его пресс-секретарем.

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