Небольшой снег и потепление ожидаются в Омской области

В воскресенье ночью мороза не ожидается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области ожидаются небольшой снег и потепление. Прогноз погоды до конца недели опубликовало Обь-Иртышское метеобюро.

В пятницу, 10 февраля, в регионе столбик термометра ночью опустится до -26°C, днем - 10...- 15°C. Местами небольшой снег. Ветер южный до 10 м/с.

11 февраля в Омской области местами до -30°C ночью, в дневные часы - 12...- 17°C. Ветер юго-восточный до 9 м/с, осадков не ожидается.

В воскресенье днем прогнозируется - 13...- 18°C, ночью местами до -19°C. Возможен небольшой снег и юго-западное направление ветра до 9 м/с. Атмосферное давление будет падать.

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