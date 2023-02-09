Госжилинспекция просит омичей не игнорировать газовщиков

8 февраля после хлопка газа в Новосибирске был разрушен подъезд жилого дома. Погибли несколько человек.
Не игнорировать газовщиков омичей просит Госжилинспекция. Контролирующая организация остерегает жителей после событий со взрывом газа в Новосибирске.
- Соблюдайте простые правила: не демонтируйте, не меняйте и не чините газовое оборудование самостоятельно. Это запрещено на законодательном уровне. Такие работы могут проводить только сотрудники газовой службы, с которыми заключен договор, - пояснил начальник сектора по надзору за газовым оборудованием Дмитрий Гоголев.
Также владельцев квартир, где имеется газ, просят не игнорировать сотрудников газоснабжающих компаний. Однако обязательно проверять документы, дабы избежать встречи с мошенниками.
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