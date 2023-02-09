Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом в Омск

Визит федерального чиновника связывают с посещение оборонных предприятий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омск с официальным визитом прибыл зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщают региональные СМИ.

Борт Ту-204-300 специального летного отряда «Россия» приземлился в 15.50 местного времени. Этот самолет используется для перелетов руководства страны.

Напомним, накануне сообщалось, что 9 февраля в Омск прибудет Дмитрий Медведев. Целью его визита должно было стать посещение оборонно-промышленных предприятий региона.

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