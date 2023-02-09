Власти Омска на пяти улицах откажутся от автобусов на дизтопливе

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

От транспорта на бензине и дизтопливе на пяти улицах откажутся власти Омска. Такие планы мэрии Омска озвучил 9 февраля замдиректора дептранса Игорь Кожухов.

По словам руководителя, по этим улицам будет ездить исключительно экологичный общественный транспорт, который работает на газе или электричестве. Его маршруты пройдут по проспекту Королёва, улицах Нефтезаводская, Герцена, Масленникова и Богдана Хмельницкого.

Такая мера поможет снизить нагрузку на экологию, так как эти улицы расположены вблизи крупных городских промышленных зон.

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