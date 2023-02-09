В Омске нашли кишечную палочку в икре

Некачественную продукцию уничтожат. Данный процесс проконтролируют сотрудники ведомства.
Фото: Мария КАЮРОВА
Омская лаборатория референтного центра Россельхознадзора в ходе проверки обнаружила в икре дрожжи и бактерии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В январе в ветеринарную лабораторию поступило три образца красной икры для исследования на микробиологические показатели, два из которых эту проверку не прошли. В одном образце нашли бактерии кишечной палочки, в другом — превышение количества дрожжей.
— Протоколы испытаний переданы заказчику исследований. Известно, что в конце ноября 2022 года груз с икрой лососевых видов рыб весом более 850 килограммов был задержан специалистами управления Россельхознадзора по Омской области в АПП «Исилькуль» (Исилькульский район) при попытке незаконного пересечения российско-казахстанской границы. Подконтрольный груз направлялся автотранспортом из Российской Федерации в Республику Казахстан, — сообщили в ведомстве.
В конце ноября 2022 года из России в Казахстан планировали вывезти более 850 килограммов лососевой икры. Однако в пункте пропуска «Исилькуль» сотрудники Россельхознадзора фуру задержали, так как при досмотре выяснилось, что на груз отсутствовали необходимые сопроводительные документы.
Икра, которая не соответствует всем нормам хранения и безопасности, должна быть утилизирована. За уничтожением некачественной продукции проследят контролирующие органы.
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