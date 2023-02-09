В Омске в преддверии 23 февраля заработала полевая почта

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Штаб Комитета семей воинов Отечества по Омской области (КСВО) в преддверии Дня защитника Отчества организовал полевую почту.

Региональный штаб КСВО приглашает юных омичей присоединиться к сбору писем, поздравлений и рисунков для бойцов, находящихся на фронте. В посланиях солдатам ребята могут рассказать о своей жизни, увлечениях, друзьях, мечтах и даже просто поделиться новостями своего двора.

Письма можно отправить через ящик полевой почты в «Доме кино», расположенном по адресу: Ленинградская площадь, дом 1.

Первая партия посланий бойцам от школьников и студентов Омска уже передана в региональное отделение Народного фронта и будут в ближайшее время отправлена вместе с партией гуманитарного груза для солдат и жителей освобожденных территорий.

Подробную информацию об участие в этом и других мероприятиях можно узнать в группе штаба КСВО по Омской области во «ВКонтакте»: https://vk.com/ksvo_omsk

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