В Омске заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин лично слушал городских жителей

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин провел в Омске личный прием граждан, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В ходе мероприятия приняли участие прокурор Омской области Алексей Афанасьев, прокуроры городов и районов, главы муниципалитетов. Поступило обращение от 15 омичей. В основном, жалобы подавались касательно заметных нарушений законодательства об исполнительном производстве, образовании, здравоохранении, безопасности дорожного движения, водоснабжении, водоотведении и так далее.

Например, женщина-пенсионер из города Омска пожаловалась на незаконные действия судебных приставов-исполнителей, дважды удержавших деньги из ее пенсии. Важно подчеркнуть, что эта пенсия — всего 12 тыс. рублей, что ниже прожиточного минимума.

Жительницы омских районов (Азовского и Горьковского) попросили о возможности поспособствовать в предоставлении их многодетным семьям личных земельных участков. Так же на бездействие местных властей написали жалобу и жители поселка Муромцево, а также города Омска. Так, все сельчане прокомментировали ситуацию прокурору, о дырявой кровле спортивного комплекса «Факел», в следствии чего от дождей и снегопадов затапливает спортзалы. При всем этом крышу давно никто не ремонтировал. Так же омичи рассказали про полное отсутствие в некоторых районах города полного наружного освещения и необходимости строительства линии электропередач. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин дал задачу прокурору Омской области Алексею Афанасьеву заняться организацией проверки по всем доводам обращений граждан. Их полномочие взято на контроль управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу.

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