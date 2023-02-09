Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске осужденным перестанут давать работу в парке 30-летия ВЛКСМ и на «Красной звезде», сообщает Город55. В пяти округах Омска мэрия решила исключить из списка предприятий для исправительных работ сразу 44 организации. Среди них - ООО «Оша», ООО «Сибпромтранс», стройкомпания «Южный», парк имени 30-летия ВЛКСМ, спорткомплекс «Красная звезда», несколько ИП.

Зато больше мест для отбывания наказания для исправительных работ откроется в Советском округе. Осужденным можно будет отбывать наказание в управляющих компаниях «Наш сервис» и «Мой дом», АО «Наш сервис» и трех ТОСах — «Аграрный», «Заозерный-4», «Юбилейный Иртышский». Осужденные продолжат работать на пассажирском предприятии № 8, городских парках «Зеленый остров» и 300-летия Омска, поликлиниках и ТОСах.

Горадминистрация корректирует список нередко, в последний раз актуальные корректировки вносили в июле 2022 года.

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