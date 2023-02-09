Больше трети омичей не считают зазорным дарить цветочные букеты мужчинам

Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Накануне гендерных праздников среди жителей Омской области сервис SuperJob провел опрос. Спрашивали про букеты. Данные - интересные. Так 35% опрошенных уверены, что дарить мужчинам букеты — это нормально. 33% - считают, подарок неподходящим. За первый вариант чаще голосуют женщины (47% против 25%). Вручать букета мужчинам лучше на юбилей или день рождения, таких 40%. Также цветы готовы мужчинам дарить при награждении и победе в соревнованиях.

Каждый четвертый (24%) думает, что цветы стоит вручить мужчине по случаю его ухода на пенсию, каждый пятый (20%) — в день профессионального праздника. День защитника Отечества считают подходящим поводом 14%, повышение в должности — 13%, день свадьбы — 9%. По мнению 38% респондентов, цветы мужчине можно подарить на любой праздник или дату. Самыми же «мужскими» цветами омичи называют розы и гвоздики — такой вариант выбрали 15% опрошенных. Каждый девятый подарил бы каллы (11%), по 6% выбрали бы хризантемы и гладиолусы. 53% же уверены, что цветы могут быть любыми.

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