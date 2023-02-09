В Омске 33-й автобусный маршрут сделают магистральным и закупят для него 20 новых автобусов

Фото: 2ГИС.

В Омске автобусный маршрут № 33 станет магистральным, сообщил заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов. В новом режиме с интервалом подачи каждые 10 минут он начнет ходить летом, к этому времени для работы на этом маршруте поступят 20 новых больших автобусов, работающих на природном газе.

- Планируем заключить трехлетний контракт с перевозчиком на 33-й маршрут, так как он с лета станет магистральным, – рассказал Кожухов на комитете Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры.

Автобусы на этом маршруте будут работать с 6 утра до 23 часов. Также пиредставитель дептранса сообщил, что летом на других маршрутах - № 64 и 51 - частники должны будут заменить автобусы малого класса на автобусы среднего класса. В противном случае частники потеряют договоры по обслуживанию.

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