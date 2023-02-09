Зампред омского правительства Олег Заремба торжественно отправил мобилизованных бойцов в зону СВО

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Накануне на автодроме 14-го военного городка в омском поселке Черемушки прошел торжественный митинг, который был посвященный отправке мобилизованных военнослужащих в район предназначения. Заместитель председателя правительства Омской области, министр региональной политики и массовых коммуникаций Олег Заремба выступил перед бойцами с приветственным словом.

- Сегодня очень важный день для вас. Вы приступаете к важному делу — защите своей страны, мирного населения, матерей, жен, детей. Наш гуманитарный конвой старается делать все, чтобы ваш фронтовой быт был легче, чтобы вы получали все необходимое, начиная от посылок из дома до иногда очень нужных вещей, — сказал Олег Заремба.

На площадке у автобусов образовались огромные толпы людей - на проводы приехали родственники.

- Настроение у всех отличное, боевое. Мы прошли полную подготовку и готовы. Инструкторы у нас были профессионалами своего дела, каких, наверное, в регулярной армии даже не везде увидишь. Они с боевым опытом, и передавали нам его в течение 4 месяцев. Курс состоял из тактической, огневой подготовки, вели стрельбы с боевых машин, с автоматов, пистолетов, гранатометов, было метание ручных гранат, вождение боевой техники и разных автомобилей. Мы уходим с чувством гордости — за свою страну, за свой народ, — сказал командир батальона Александр Шишкин.

Восемь автобусов с бойцами были отправлены вечером на железнодорожный вокзал.

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