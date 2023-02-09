Омичи с 1 апреля смогут летать в Дагестан без пересадок

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиакомпания Nordwind планирует запустить прямые рейсы из Омска в Махачкалу с 1 апреля. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя туроператора Pegas Touristik Екатерину Григорьеву

Субсидированные рейсы из Омска в Махачкалу (Республика Дагестан) и обратно будут выполняться самолетами Boeing 737-800 с 1 апреля по 29 октября 2023 года. Периодичность не уточняется. Билеты в продаже пока отсутствуют.

Отметим, Nordwind является дочерней компанией туроператора Pegas Touristik.

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