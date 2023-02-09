«Росводоканал Омск» подвел итоги платежной дисциплины абонентов в 2022 году

На предприятии проанализировали платежную дисциплину клиентов компании за 2022 год. Долги всех категорий абонентов перед поставщиком холодной воды и услуг водоотведения на 1 января 2023 года составили 952 млн рублей. При этом задолженность потребителей за минувший год выросла на 69 млн рублей.

Основной прирост задолженности произошел из-за снижения платежей со стороны населения и низкой оплаты управляющими компаниями по статье «Расходы на водоотведение по содержанию общего имущества многоквартирных домов». 64 УК и ТСЖ в течение года не произвели ни одного платежа по этой статье. В их числе АО «Наш сервис», ООО УК «Кристалл», ООО «УК Рутас», ТСЖ «Кондоминимум «Каучук».

В списке «хронических» должников омского водоканала несколько лет подряд отмечаются одни и же управляющие организации. Это ООО «УК НН» с долгом 2,288 млн рублей, ООО «АКД» - 598 тысяч рублей, ООО «УК «Омское ЖКХ» 197 тысяч рублей. Суммарный долг управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК на начало текущего года составил 188 млн рублей.

Размер задолженности населения на 1 января 2023 года превысил 589 млн рублей, что на 71 млн рублей больше, чем год назад. Долги жителей многоквартирных домов составили 551 млн рублей, а частного сектора – 38 млн рублей.

- В 2023 году мы планируем как мероприятия, направленные на стимулирование оплат потребителей, так и комплекс претензионно-исковых мер в формате досудебной и судебной работы. При этом мы готовы к диалогу с клиентами и просим их регулярно передавать показания приборов учета. Это простое действие способствует формированию точных и прозрачных начислений. Напоминаю, что в случае сложной финансовой ситуации наши абоненты могут обратиться за оформлением рассрочки долга, - рассказала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

В отношении должников, которые не идут на диалог, предприятие вынуждено применять непопулярные меры воздействия, такие как автодозвон, предупреждения, ограничение ресурсов и принудительное взыскание задолженности через банки и совместно со службой судебных приставов. Так в 2022 году в рамках исполнительного производства предприятие взыскало с должников 242 млн рублей просроченной задолженности.