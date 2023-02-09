В Омске, упав с моста 60-летия ВЛКСМ, скончалась девушка

Фото: wikimapia.org.
9 февраля В Омске с моста 60-летия ВЛКСМ упала девушка, сообщают очевидцы. От полученных при падении травм она скончалась на месте. Информацию о несчастном случае подтвердили в пресс-службе омской полиции.
Сейчас на месте трагедии- большое скопление людей, машин скорой помощи, полиции, следователей и прочих служб. Сейчас на месте работают полицейские, проверкой займётся и Следственный комитет.
На вид девушке лет 30. Пока ее личность устанавливают.
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