В Омске, упав с моста 60-летия ВЛКСМ, скончалась девушка

Фото: wikimapia.org.

9 февраля В Омске с моста 60-летия ВЛКСМ упала девушка, сообщают очевидцы. От полученных при падении травм она скончалась на месте. Информацию о несчастном случае подтвердили в пресс-службе омской полиции.

Сейчас на месте трагедии- большое скопление людей, машин скорой помощи, полиции, следователей и прочих служб. Сейчас на месте работают полицейские, проверкой займётся и Следственный комитет.

На вид девушке лет 30. Пока ее личность устанавливают.

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