В мае запустят прямые рейсы из Омска в Норильск и Сочи

Фото: пресс-служба авиакомпании NordStar

Авиакомпания NordStar запустит прямые рейсы из Омска в Норильск и Сочи. Первые вылеты намечены на 21 и 22 мая соответственно. В Норильск из Омска можно будет улететь по понедельникам, а в Сочи — по воскресеньям.

Самолеты из города, находящегося в Заполярье, по воскресеньям будут вылетать в 11:50 и прибывать в Омск в 13:45 по местному времени. Рейсы из Омска в Норильск будут отправляться по понедельникам в 02:35 с прибытием в 06:45 по местному времени. Время в пути составит 2 часа 55 минут.

Из Омска можно будет отправиться в Сочи по воскресеньям. Воздушное судно будет вылетать в курортный город в 15:50 и прибывать туда в 16:50 по местному времени. Обратный рейс будет осуществляться по понедельникам в 18:10 с прибытием в Омск в 01:10 по местному времени. Время в пути — 4 часа 50 минут.

Выполнять данные рейсы будут самолеты Boeing 737-800.

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