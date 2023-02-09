Сергей Шелест рассказал об этапах ремонта в омской школе №15

Меценату предстоит выполнить замену окон и ремонт помещений. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В рамках меценатского соглашения в омской №15 проводятся ремонтные работы. На поруки образовательное учреждение взял бизнесмен Сергей Оркиш.

Соглашение действует с апреля прошлого года. Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о промежуточных итогах того, что удалось сделать в здании за это время.

- Силами мецената отремонтирован малый спортивный зал, мастерская, учебный кабинет, коридор первого этажа, коридор мастерских, произведен ремонт входной группы. В учебном заведении также частично заменены оконные блоки, двери, произведена замена ливневых стоков фасада, труб холодного и горячего водоснабжения на первом этаже. Завершено строительство спортивной площадки, благоустройство пришкольной территории, асфальтирование, - рассказал градоначальник.

Этапы ремонта школы №15. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Как заверил глава города, ремонтные работы рассчитаны еще на два года. Бизнесмен планирует заменить в здании оконные блоки в коридоре и учебных кабинетах, заменить двери и лестничные перегородки, а также провести работы в столовой, спортзале и кабинете информатики.

Этапы ремонта школы №15. Фото: пресс-служба администрации города Омска

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