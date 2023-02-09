В Омской области на 12% снизился спрос на стоматологов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

9 февраля, в день профессионального праздника стоматологов, аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, как изменился спрос на этих специалистов за 2022 год, а также сколько им готовы платить работодатели.

За 2022 год в стране было открыто 29,1 тысяча вакансий для врачей-стоматологов, при этом чаще всего таких специалистов искали работодатели в Москве (25% от всего объема вакансий для стоматологов за указанный период). Омская область на 19 месте среди 86 регионов России по уровню спроса на стоматологов (1%).

За год спрос на врачей со специализацией в стоматологии в целом по стране вырос на 8% (в 2022 году относительно 2021-го), в Омской области, напротив, потребность в данных них снизилась на 12%.

По данным сервиса «Люди в цифрах», самые высокие зарплаты в России предлагают стоматологам-ортопедам, диапазон зарплат для них составил в 2022 году 91 954 - 229 885 рублей, далее следуют стоматологи-хирурги (70 000 - 200 000 руб.), стоматологи-ортодонты (68 966 - 172 414 рублей), стоматологи- терапевты (60 000 - 150 000 рублей).

В данный момент самую высокую зарплату в сфере стоматологии в Омской области предлагают стоматологу-ортопеду - до 200 000 рублей. Вакансия открыта в Омске. Чтобы претендовать на высокооплачиваемую работу, понадобится высшее образование, действующий сертификат по специальности ортопедическая стоматология, а также такие качества как коммуникабельность, доброжелательность, приветливость, внимательность, ответственность и дисциплинированность.

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