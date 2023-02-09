В Омске проверят газовое оборудование в многоэтажках после взрыва газа в Новосибирске

Губернатор Омской области Александр Бурков поручил провести дополнительную проверку эксплуатации газового оборудования в многоквартирных домах после взрыва газа в пятиэтажке в соседнем Новосибирске.
— Сегодня у наших соседей в Новосибирске случилась беда — в результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Соболезную новосибирцами — омичи с вами. Со своей стороны поручил ответственным службам усилить профилактическую работу. Дал распоряжение Минэнерго проверить соблюдение графиков проверок газовых сетей и оборудования, Госжилинспекции и мэрии — провести работу с управляющими компаниями, которые должны владеть ситуацией в домах, в том числе иметь полное представление о состоянии внутридомовых газовых сетей, — написал в своем телеграм-канале глава региона.
Бурков отметил, что сегодня, 9 февраля, в правительстве Омской области пройдет внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Напомним, сегодня утром, 9 февраля, в Новосибирске произошел взрыв газа в пятиэтажном доме, в результате которого пострадали не менее 8 человек, еще один погиб. Повреждены 30 квартир.
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