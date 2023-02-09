Омское УДХБ закупит 46 тысяч тонн щебня для ремонта дорог

Фото: пресс-служба мэрии Омска.
Омские дорожники начали готовиться к предстоящему строительному сезону. Накануне на портале госзакупок были опубликованы три заявки на приобретение 46 тысяч тонн щебня, которые используется для изготовления асфальтобетонной смеси.
Итоги торгов планируют подвести в следующую пятницу, 17 февраля. Победители аукциона должны будут начать поставку щебня в мае.
В УДХБ отметили, что объем закупок покроет лишь 50% потребности муниципального асфальтобетонного завода. В связи с этим весной планируется разместить еще несколько заявок на приобретение материала. Кроме того, у ведомства осталось еще 20 тысяч тонн щебня с прошлого сезона.
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