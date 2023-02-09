В Омской области за 2022 год высадили 1 миллион деревьев

Фото: ГУЛХ Омской области

В Омской области во время двух крупнейших лесопосадочных акций весной и осенью 2022 года волонтеры высадили 937 тысяч деревьев различных пород.

- Весной мы высадили 383 тыс. деревьев, а осенью – еще более 554 тысяч деревьев. Самую большую работу в осенний период проделали Омский, Нижнеомский, Степной, Подгородный и Черлакский лесхозы, — рассказала начальник отдела охраны, защиты, воспроизводства лесов и организации выполнения государственного задания ГУЛХ Инна Вдовина.

В высадке деревьев принимали участие представители многих организаций и бюджетных учреждений. Так, в сентябре 2022 года специалисты Обь-Иртышского УГМС высадили одну тысячу сосен на участке, который сильно пострадал от лесного пожара несколько лет назад.

Напомним, в рамках лесопосадочных акций в Сибири были высажены 13,6 миллионов деревьев различных пород.

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