В Омске разыскивают похитителя магнитов

Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области.

В Омске полицейские разыскивают мужчину, причастного к краже магнитов с входных дверей многоэтажных домов, расположенных в Кировском округе.

В городской отдел полиции №1 поступило пять заявлений о хищении магнитов с входных дверей от управляющих компаний. Злоумышленник попал на кадры видеокамеры, установленные на подъезде одного из домов. Идут поиски.

Всех, кто узнал мужчину на фото или располагает важной для следствия информацией, просят обращаться в полицию по телефона: 79-31-02, 8-950-959-74-52 или 102 (02). Все обратившимся гарантируется конфиденциальность.

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