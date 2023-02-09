Омский вице-губернатор Заремба: «Нашу армию никто не остановит, никто не способен на это»

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В Омске накануне на территории учебного центра в Черёмушках прошла церемония отправки очередной группы мобилизованных в зону проведения СВО. Резервистов проводили представители власти, общественности, духовенства, родственники и близкие.

К мобилизованным обратился вице-губернатор Омской области, министр региональной политики и массовых коммуникаций Олег Заремба.

— Сегодня очень важный день для вас. Вы приступаете к защите своей страны, защите гражданского, мирного населения, наших матерей, жен, детей. Для нас девиз «Своих не бросаем — это руководство к действию. По распоряжению Губернатора Омской области, наше Правительство, общественные, ветеранские организации постоянно работают не только здесь, но и на линии фронта. Наши гуманитарные конвои постараются сделать все, чтобы ваш фронтовой быт был легче. Точно могу сказать, что нашу армию никто не остановит, никто не способен на это, — сказал Заремба.

Чиновник отметил, что Минобороны, органы власти и общественные организации приложили, прилагают и будут прилагать максимум усилий, чтобы обеспечить наших военнослужащих всем необходимым.

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