В Омске разработают программу по утилизации золошлаковых отходов городских ТЭЦ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Омске состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по вопросам использования золошлаковых материалов, созданной по инициативе губернатора Александра Буркова. В ее состав вошли руководители региональных министерств (минприроды, минэнерго и ЖХК, минтранса), а также сенаторы Елена Мизулина и Дмитрий Перминов. В ближайшее время число членов рабочей группы будет увеличено за счет привлечения экспертов из научной сферы.
Глава региона поставил перед рабочей группой задачу до 1 октября 2023 года разработать программу по использованию золошлаковых материалов и утилизации золоотвалов от угольных ТЭЦ с учетом местного опытах и технологий, применяемых в других региона страны.
Утилизация золошлаков поможет снизить отрицательное воздействие золоотвалов на окружающие среду и обеспечит источник дешёвого сырья для производства как строительных и дорожных, так и инертных материалов.
— Порядка 1,5 млн тонн этих отходов образуется ежегодно от омских ТЭЦ. На сегодняшний день накоплено на отвалах около 85 миллионов тонн золошлаковых материалов. При этом золы и шлаки могут использоваться как в строительстве - жилищном, промышленном, дорожном, так и на этапе технической рекультивации нарушенных земель. Мы сейчас в рамках федерального проекта «Чистая страна» проводим рекультивацию крупных свалок на территории города. И одна свалка рекультивируется как раз с применением золошлаковых отходов. Нам необходимо формирование региональной программы повышения объемов именно утилизации золошлаковых отходов, — отметил Александр Бурков.
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