В Омске проводили в зону СВО еще одну группу мобилизованных

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В Омске в среду, 8 февраля, на территории учебного центра в Черёмушках, созданного на базе Омского автобронетанкового инженерного института, состоялась церемония отправки очередной группы мобилизованных в зону проведения СВО. Резервистов проводили представители власти, общественности, духовенства, родственники и близкие.

К мобилизованным обратился вице-губернатор Омской области, министр региональной политики и массовых коммуникаций Олег Заремба.

— Сегодня очень важный день для вас. Вы приступаете к защите своей страны, защите гражданского, мирного населения, наших матерей, жен, детей. Для нас девиз «Своих не бросаем — это руководство к действию. По распоряжению Губернатора Омской области, наше Правительство, общественные, ветеранские организации постоянно работают не только здесь, но и на линии фронта. Наши гуманитарные конвои постараются сделать все, чтобы ваш фронтовой быт был легче. Точно могу сказать, что нашу армию никто не остановит, никто не способен на это, — сказал Заремба.

Чиновник отметил, что Минобороны, органы власти и общественные организации приложили, прилагают и будут прилагать максимум усилий, чтобы обеспечить наших военнослужащих всем необходимым.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Своими впечатлениям перед отправкой в зону СВО поделились и сами мобилизованные, которые проходили подготовку в омском учебном центре несколько месяцев.

— У нас была тактическая подготовка, оттачивали навыки стрельбы из автомата, пистолета, гранатомета. Инструктора – настоящие профессионалы, с боевым опытом, — рассказал командир подразделения Александр Шишкин.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В зону СВО резервист Александр отправляется не один, а с четвероногим другом — щенком немецкой овчарки, подаренным ему друзьями.

— Ему два месяца. Друзья знают, куда мы едем, поэтому и подарили. Сразу нашли общий язык. Щенка зовут Ной. А Ной – это спасатель, — рассказал мобилизованный.

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