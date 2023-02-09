На Омскую область надвигаются снегопады и похолодание до -27 градусов

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омской области до конца недели будет снежно и морозно. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

В четверг, 9 февраля, погода в Омске и области не порадует. Местами возможны туман, изморозь. В дневные часы -14...-19. Пройдет небольшой снег. Ветер южный, юго-западный со скорость 3-8 метров в секунду.

В пятницу, 10 февраля, ночью столбик термометра опустится до -20, местами до -25 градусов. Днем будет -10...-15 градусов. В течение суток на территории Омска и области ожидаются снегопады. Ветер юго-восточный, юго-западный. Его скорость составит до 9 метров в секунду.

В субботу, 11 февраля, ночные часы -22...-27, местами до -17 градусов. Местами туман и пройдет небольшой снег. Днем -12...-17, местами до -7. Ветер юго-восточный со скорость 3-9 метров в секунд.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru