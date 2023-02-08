В Омске маршрутчик без прав возил пассажиров на ГАЗели №384

Фото: Госавтоинспекция

Омич, лишенный прав год назад, не оставил «баранку» и продолжил работать на пассажирских перевозках. Сотрудники ГИБДД 8 февраля всё-таки остановили нарушителя.

Мужчина работал на маршруте № 384. В момент остановки в салоне «ГАЗели» находились 16 пассажиров. Всех их пришлось высадить.

На самого водителя завели административное дело. Суд должен решить, вменить обвиняемому штравф в 30 тысяч рублей или посадить на 15 суток.

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