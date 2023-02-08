Дом архитектора ликвидируют к концу февраля 2023 года

Фото: Андрей АБРАМОВ

К концу февраля 2023 года ликвидируют «Дом архитектора». Появился протокол заседания омского отделения Союза архитектора России.

- Прошла процедура опубликования ликвидации ООО «Дом архитектора», получен ключ для ликвидации. К концу февраля 2023 года ООО «Дом архитектора» должен быть закрыт. После закрытия ООО «Дом архитектора» необходимо решить вопрос с земельным участком, находящимся в собственности ООСАР, - заявил председатель организации Сакен Хусаинов.

Организация находится в стадии ликвидации с октября прошлого года. После завершения процедуры необходимо решить вопрос с земельным участком, который находится в собственности Союза.

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