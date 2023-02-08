Качество молочной продукции в 2022 году ухудшилось на 4,8%

Меньше всего подделывают сыры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На 4,8% ухудшилось качество молочной продукции в 2022 году. Такие итоги подвело омское управление Роспотребнадзора.

В ведомстве поясняют, что прошлый год отклонения по санитарно-химическим показателям выявили в 4,8% проб. А за счёт физико-химических показателей, характеризующих качество продукции, – 5,7%.

Общее количество проб, отобранных специалистами, составило 3 678 единиц. 0,7% оказались фальсификатом. Как оказалось, чаще всего подделывают сливочное масло, пастеризованнное молоко, восстановленное из сухого молоко, а также сыр и сметану.

- За эти нарушения Роспотребнадзор составил в общей сложности 22 протокола, по которым нарушителей оштрафовали на 360 тысяч рублей. Также ведомство изъяло из оборота 18 партий некачественной молочной продукции общим весом 583,7 кг, - уточнили в ведомстве.

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