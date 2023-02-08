В омском минэнерго - новое назначение третьего заместителя министра

Фото: минэнерго Омской области.

8 февраля 2023 года на заседании правительства Омской области назначен новый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса - Святослав Комерзан, который работает в ведомстве с 2020 года.

До новой должности он занимал место начальника управления жилищной политики регионального минэнерго. На новом месте Комерзан будет заниматься вопросами переселения граждан из аварийного жилья, капитального ремонта многоквартирных домов , а также реализацией мероприятий программы «Формирование комфортной городской среды».

Назначенец станет третьим заместителем министра энергетики и ЖКК Омской области Владимира Шнипко. Другими заместителями министра сейчас являются Яна Старухина и Сергей Цуканов.

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