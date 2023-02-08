В Омске несколько фирм в этом году начнут утилизировать старые автопокрышки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

8 февраля на заседании комитета по вопросам ЖКХ Омского городского совета депутаты обсудили тему утилизации старых автомобильных шин. Директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы горадминистрации Олег Баланов рассказал, что по закону у муниципалитета есть полномочия по содержанию мест накопления ТКО. Сейчас идет период заключения договоров с предприятиями, которые готовы утилизировать покрышки. А директор УДХБ Галина Зурнаджан рассказала о сложившейся ситуации с переизбытком такого хлама в черте города.

- В зоне отведения дорог очень много выбрасывают шин. Это и шиномонтажки, и другие хозяйствующие субъекты. За прошлый год я собрала 260 тонн шин. Из них – 44 тонны с общественных территорий, 25 тонн – результат нашей производственной деятельности. На эти 69 тонн у меня был заключен договор. Я их сдала. А остальные 210 тонн находятся у меня. У нас в Омске недавно создано несколько фирм по утилизации шин. Некоторые будут принимать 10–20 тысяч тонн, некоторые – от 40 до 100 тысяч тонн. С тремя из них мы заключили рамочные договоры, потому что пока они получают лицензии, настраивают оборудование. Есть предприятия, готовые принимать шины по тысяче рублей за тонну, есть те, кто будет платить 100 рублей за тонну. Я полагаю, что в текущем году, если кто-то из них заработает, мы будем сотрудничать. Сдадим шины, которые хранятся у нас, и в рамках своих полномочий будем собирать шины по городу, - отметила Зурнаджан.

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