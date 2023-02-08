Новый директор омского депспорта пообещал, что для спортколлективов «Красной звезды» ничего не изменится

Фото: пресс-служба администрации города Омска

8 февраля 2023 года новый директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Омска Дмитрий Зданович, приступивший к обязанностям только в ноябре 2022 года, рассказал о дальнейшей судьбе спортивных коллективов стадиона «Красная звезда». Напомним, спорткомплекс ждет большая реконструкция, в связи с которой в конце 2022-го объект был передан под управление минспорта Омской области. Зданович подчеркнул, что коллективы «Красной звезды» булут сохранены и продолжат свои занятия.

- Сроки сдвигаются сейчас, точной даты я вам сейчас не назову, потому что все коллективы, которые сейчас занимаются на «Красной звезде», если они в составе школы «Красной звезды», то они переходят в область, для них занятия и наполнение никак не изменятся. Те, коллективы, которые занимаются там и числятся в городских школах, для них аналогично ничего не изменится, они продолжат там заниматься. Основная задача при переходе – это никак не потревожить коллективы, которые там зинимаются. Никто не должен почувствовать этого перехода, – подчеркнул Дмитрий Зданович.

В 2023 году минспорт планирует провести демонтаж уличного стадиона и гимнастического зала. Вместо них построят футбольную арену на 15 тысяч мест.

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