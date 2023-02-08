В Омске менеджеру по закупкам оборудования со знанием китайского языка будут платить 150 тысяч рублей в месяц

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал100 тысяч предложений по всей России и пришел к выводу, что в Омске больше всех готовы платить менеджеру по закупкам в официальном представительстве китайской компании упаковочного оборудования. Зарплата специалиста составит от 100 до 150 тысяч рублей. Важно, чтобы специалист знал китайский и английский языки, а также культуру и деловой этикет Китая. Далее в списке - вакансия директора по персоналу в производственной компании. Ему готовы платить от 100 до 120 тысяч в месяц.

Третий в топе - дорожный мастер в РЖД, которому предлагают 90 тысяч рублей, а также посещение санаториев и бесплатные железнодорожные билеты. На последних хорошо оплачиваемых местах значатся вакансии начальника отдела корпоративных продаж и менеджера по продажам. Такого рода сотрудникам готовы выдавать зарплату в размере 60-80 тысяч рублей.

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