9 февраля в Омске ждут появления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омские СМИ анонсировали возможное прибытие в Омск 9 февраля заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. При этом одни аргументируют его приезд предстоящими выборами губернатора региона в сентябре, другие сообщают, что Медведев едет проконтролировать выполнение гособоронзаказа крупными промышленными предприятиями. Официальной информации о целях визита нет. Да и сам приезд политика под большим вопросом.

Ранее Медведев состоялся в Омск 24 и 25 апреля, тогда в должности председателя Правительства РФ. Дмитрий Анатольевич посетил культурный форум и несколько омских достопримечательностей.

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