В Омской области планируют разрешить дополнительную добычу лис из-за роста случаев бешенства

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Омским охотникам могут разрешить дополнительную добычу лис из-за роста случаев бешенства. Решение будет принято после подсчета числа животных. Сделано это будет до конца марта. Об этом сообщил замминистра природных ресурсов и экологии Сергей Палагута.
— У нас начала 2023 года было зафиксировано пять случаев бешенство. Большинство зараженных — лисы. В 2022 всего пять случаев среди животных, в том числе диких, — рассказал чиновник.
Напомним, охота на лис в Омской области разрешена до 28 февраля 2023 года.
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