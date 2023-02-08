В Омской области планируют разрешить дополнительную добычу лис из-за роста случаев бешенства

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Омским охотникам могут разрешить дополнительную добычу лис из-за роста случаев бешенства. Решение будет принято после подсчета числа животных. Сделано это будет до конца марта. Об этом сообщил замминистра природных ресурсов и экологии Сергей Палагута.

— У нас начала 2023 года было зафиксировано пять случаев бешенство. Большинство зараженных — лисы. В 2022 всего пять случаев среди животных, в том числе диких, — рассказал чиновник.

Напомним, охота на лис в Омской области разрешена до 28 февраля 2023 года.

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