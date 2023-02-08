В Омской области торопящаяся пенсионерка угодила под поезд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области на станции Называевская под колесами грузового поезда погибла куда-то спешащая пенсионерка.

Как установили транспортные полицейские, 68-летняя женщина в капюшоне решила перейти железнодорожные пути на запрещающий сигнал, несмотря на приближающий локомотив. Машинист грузового поезда подал звуковой сигнал, но, вероятно, омичка просто не услышала его. Тогда он применил экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать. Пенсионерка скончалась на месте от полученных травм.

Собранные транспортной полиции материалы были переданы в Восточное МСУТ СК РФ, которое проведет процессуальную проверку по факту инцидента.

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