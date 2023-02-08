Вице-мэром Омска могут назначить выходца из ФСБ Эдуарда Ягодку

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Омска обзаведется еще один заместителем. Новый вице-мэр будет курировать блок безопасности и контроля. Им, вероятно, станет выходец из ФСБ Эдуард Ягодка. Назначение ожидается на этой неделе.

С 1995 по 2020 годы Ягодка проходил службу в силовых органах на офицерских и руководящих должностях. В 2020 году в разгар пандемии он был назначен главным федеральным инспектором (ГФИ) по Камчатскому краю. Отметим, ГФИ является представителем президента Росси в субъектах федерации. Он подчиняется Администрации президента.

Известно и об увлечении Эдуарда Ягодки поэзией. Так, он значится автором сборника стихотворений «На Кавказе», посвященного оперативным работникам и бойцам спецназа ФСБ РФ.

По информации из открытых источников, сыном силовика является бывший исполняющий обязанности директора БУ «Спортивный город» Кирилл Ягодка.

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