Под Омском в ночи двое мужчин украли постельное белье и газовую плиту

Злоумышленники были ранее судимы за кражи Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

В Москаленском районе Омской области двое мужчин ночью обчистили частный дом.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, неизвестные ночью проникли в частный дом в деревне Мироновке, разбив оконное стекло. С собой им удалось унести триммер, патефон, газовую плиту, стиральную машинку, акустические колонки, одежду и постельные принадлежности.

Причастными к хищению оказались 48-летний и 42-летний местные жители. Ранее мужчины были судимы за кражи.

В настоящее время на злоумышленников завели уголовное за кражу. Их поместили в изолятор временного содержания.

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