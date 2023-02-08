В Омской области в четверг ожидаются туманы и похолодание до -30

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области с четверга ожидается резкое похолодание -30 градусов. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Сегодня, 8 февраля, днем ожидается -14...-19, местами -9 градусов . В отдельных районах Омской области пройдет небольшой снег, изморозь. Ветер северный, северо-западный со скоростью от 2 до 7 метров в секунду.

В четверг, 9 февраля, погода в Омске и области не порадует. Ночью столбик термометра покажет -25...-30, при натекании облачности до -20 градусов. Местами возможны туман, изморозь. Днем -14...-19. Пройдет небольшой снег. Ветер южный, юго-западный со скорость 3-8 метров в секунду.

В пятницу, 10 февраля, в ночные часы -21...-26, местами до -15 градусов. Днем воздух прогреется до -11...-16 градусов. На большей части территории Омской области ожидаются осадки в виде небольшого снега. Ветер юго-восточный, юго-западный. Его скорость не превысит 9 метров в секунду.

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