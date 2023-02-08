В Омске без воды завтра останутся жители двух округов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске завтра, 9 февраля, будет отключено водоснабжение в десятках зданий в Центральном и Кировском округе.

Так, с 9:00 до 17:00 в связи работами по замене аварий напорного трубопровода, задвижки и установке водомерных узлов на насосной станции-745 (улица 24-я Северная, 168, корпус 1) без воды останутся здания, расположенные по адресам:

1. ЦТП-424 МП «Тепловая компания»;

2. БУЗОО «Детская городская больница №4» — улица 2-я Совхозная, 31;

3. Жилые дома с административными помещениями:

- улица 24-я Северная, 168/1, 168/2;

- улица 21-я Северная, 154, 158, 165;

- улица 2-я Совхозная, 25.

4. Частный сектор по улице Совхозной.

На время проведения работ будет установлена машина с питьевой водой по адресу: улица 24-я Северная, 168/1.

В Кировском округе из-за работ по подключению объекта, расположенного по улице 1-й Автомобильной, к централизованной системе холодного водоснабжения с 10:00 до 24:00 будет приостановлена подача воды в следующие здания:

1. улица Комбикормовый завод 3;

2. Частный сектор по улице 8-й Западной;

3. 10 Семиреченский переулок 16,

4. Комбикормовый завод 5;

5. Автосервис: 10 Семиреченский переулок 16а;

6. Производственный корпус по 3-й Автомобильной 2а; 2г.

Машина с питьевой водой будет работать по адресу: улица Комбикормовый завод, 3. Точное время ее установки можно уточнить у диспетчера по тел: 75-16-00.

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