Бурков и Варнавский поздравили омичей с Днем российской науки

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня, 8 февраля, губернатор Омской области Александр Бурков и председатель Заксобрания Владимир Варнавский поздравили работников научной сферы с профессиональным праздником.

Первые лица поблагодарили членов научного сообщества за плодотворную работу в интересах не только Омской области, но и страны.

— Множество гениальных открытий, сделанных российскими исследователями, навсегда изменили мир и прославили нашу страну. Современное поколение ученых успешно продолжает традиции предшественников. Инновационные разработки и новые прогрессивные знания сегодня служат главным ресурсом для формирования промышленного суверенитета России. В нашем регионе миллиарды рублей направляются на модернизацию предприятий и внедрение прогрессивных методов производства. В промышленности используется свыше трех тысяч передовых технологий, в том числе направленных на импортозамещение. Их число с каждым годом растет. Благодарим научное сообщество за плодотворную работу в интересах Омской области и всей страны. Желаем вам успешной реализации ваших замыслов и постоянного движения вперед!, — говорится в поздравлении.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru