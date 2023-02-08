Житель Омской области в погоне за легкими деньгами лишился 400 тысяч рублей

Число подобных «инвесторов» в Омской области растет с каждым днем. Вероятно, жители региона все чаще становятся жертвами мошенников из-за низкой финансовой грамотности. Отсутствие ее объясняется многими причинами. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Омской области мужчина пытался заработать на инвестициях, а итоге лишился своих сбережений. Во что именно инвестировал сельчанин, к сожалению, не сообщается.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, 52-летний житель Седельниковского района пытался заработать на инвестициях при помощи приложения, найденного в интернете. Программа обещала сверхдоходы при минимальных вложениях. На счету мужчины за три недели накопилась приличная сумма, однако вывести ее на банковскую карту удалось. В результате необдуманных действий очередной «инвестор» лишился 380 тысяч рублей.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Заведено уголовное дело.

Напомним, ранее в Омской области одна пенсионерка ради торговли нефтью и газом в подобном приложении заложила собственную квартиру и набрала кредитов.

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