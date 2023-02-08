7 из 10 омичей не готовы пересесть со своего авто на электромобиль

Фото: телеграм-канал автозавода «Москвич».

Омичи все чаще задумывается о приобретении электромобиля. Об этом свидетельствуют данные опроса сервис поиска вакансий SuperJob.

Купить электрокар готовы лишь 18% опрошенных омичей. При этом 7 из 10 респондентов пока не собираются менять свое авто на электромобиль. За два года их число только выросло. Основные аргументы противников машин с электродвигателями: «В нашей стране пока недостаточно развита соответствующая инфраструктура»; «В нашем регионе тяжело использовать круглогодично. Заряжать негде».

Сменить автомобиль с двигателем внутреннего сгорания на электрокар мужчины готовы чаще, чем женщины — 20% против 12% соответственно. Пересесть на экологичный вид транспорта больше других желают омичи младше 34 лет — 23%.

Отметим, недавно в автосалонах столицы появились электромобили «Москвичи». В ближайшее время «отечественные» электрокары можно будет приобрести и в Омске.

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