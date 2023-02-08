В Омске поменяется состав комиссии по отбору управляющих компании

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске изменится состав конкурсной комиссии по отбору управляющих компании для управления многоквартирными домами. Об этом свидетельствует проект постановления, опубликованного на сайте мэрии.

Согласно документу, пока не подписанному мэром, из состава конкурсной комиссии была исключена Ольга Зименс. При этом ее новым членом была назначена главный специалист отдела эксплуатации жилищного фонда департамента городского хозяйства Анна Витюгова.

Напомним, во вторник, 7 февраля, седьмым вице-мэром и директором департамента строительства официально стал Михаил Веселев.

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