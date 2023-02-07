В Омске до 8 февраля объявлен режим неблагоприятных метеоусловий

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске в очередной раз за последние дни объявлен режим НМУ первой степени опасности. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

По информации синоптиков, на территории Омска и области до 11:00 8 февраля будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), которые способствуют рассеиванию в воздухе вредных примесей.

Напомним, в Омске 2 февраля был объявлен режим НМУ. С тех пор его ежедневно продляли ежедневно. Казалось, что все закончилось, но его вновь объявили сегодня, 7 февраля. И теперь снова.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru