Новая развязка за 81 млн рублей может появиться в Омске в районе улицы Орджоникидзе

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В Омске в районе улицы Орджоникидзе может появиться новая развязка за 81 млн рублей. Изменения в адресно-инвестиционной программе обсудили депутаты Омского городского Совета.
Проект стоимостью 6,5 млн рублей должен будет содержать техдокументацию на строительство автодороги в границах улиц Добровольского — Орджоникидзе — Красный Путь.
Планируется удлинить боковой проезд улицы Фрунзе, который проходит севернее эстакады и насыпи метромоста. Это позволит автомобилям выезжать на Красный Путь с улицы Добровольского, которая является тупиковой, и Булатова.
Реализация проекта на сегодняшний день оценивается в 81 млн рублей. Подрядчику предстоит укрепить объекты недостроенного метрополитена, а властям - организовать передачу земельных участков из областной собственности в городскую.
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