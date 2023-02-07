Руководство омского колледжа махинировало на закупках продукции

Теперь делом занимаются следователи.
Фото: Иван МАКЕЕВ
На закупках продукции махинировало руковолство одного из омских колледжей. Попались аферисты после проверки Россельхознадзора.
Нарушения были выявлены при поставках продуктов, которые проводились без оформленных ветеринарных документов.
– Установлено, что поставщик не зарегистрирован в информационной системе «Цербер» и не оформляет ВСД в компоненте ФГИС ВетИС «Меркурий». Также сотрудниками следственных органов выявлены мошеннические схемы в части проведения госзакупок и несоответствия поставленной продукции условиям технического задания, – пояснили в ведомстве.
Теперь за злоупотребление должностными полномочиями руководителей ждет уголовное дело.
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