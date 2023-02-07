Омички назвали самые популярные роддома в Омске

Фото: Артем КИЛЬКИН

Появился ТОП-3 самых популярных родильных домов Омска. Рейтинг создан на основе данных регионального отделения Социального фонда.

Самым популярным среди будущих мамочек стал БУЗОО «Городской клинический перинатальный центр». На втором месте Клинический родильный дом №6, тройку завершает БУЗОО «Областная клиническая больница».

Отметим, что данные основывались на талонах электронных родовых сертификатов в 2022 году.

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