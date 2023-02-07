Наталья Корнева возглавила омское отделение «Сбера»

Работе в Сбере женщина отдала 15 лет.
Фото: Пресс-служба администрации Омской области
Омское отделение «Сбера» возглавила Наталья Корнева. 7 февраля она встретилась с главой региона Александром Бурковым.
Ее кандидатуру согласовал председатель правления Сбербанка Герман Греф. Женщина 15 лет работает в структурах Сбера. Начинала с должности менеджера, последние шесть лет трудилась заместителем управляющего Сургутским отделением, затем на той же должности в Красноярске.
Ее карьера связана и с Омском, в 2008–2009 годах рассматривала первые строительные проекты и курировала тогда еще из Западно-Сибирского банка в Тюмени.
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